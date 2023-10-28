Радикальный метод: как избавиться от излишней потливости

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 37 0

Врач Кубаева: от излишней потливости избавит блокировка выработки ацетилхолина

Радикальный метод: как избавиться от излишней потливости

Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp

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Гипергидроз вызывает дискомфорт. Как с ним бороться?

Потоотделение — естественный процесс для организма, пусть даже и причиняющий некоторые неудобства человеку. Однако наибольший дискомфорт он приносит тем, кто страдает гипергидрозом. И это уже проблема. Как рассказала дерматовенеролог и косметолог Анна Кубаева, излишняя потливость может стать следствием несоблюдения гигиены или затянувшегося стресса. Но как от нее избавиться?

Конечно, первые помощники, которые приходят на ум, это дезодоранты и антиперсперанты. Но они не решают проблему, а лишь маскируют ее. Причем временно.

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Избавиться от гипергидроза, по мнению специалиста, можно только несколькими способами: снизить стресс, избавиться от волос в местах повышенного потообразования или блокировать выработку ацетилхолина.

«Поскольку виновник повышенного потоотделения — накопленный стресс, то единственный способ на полгода избавиться от него — блокировать выработку ацетилхолина. Инъекции ботулинического токсина в подмышечные впадины и другие проблемные зоны заблокируют нервный импульс. И как следствие — повышенное потоотделение», — рассказала Кубаева изданию Lenta.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неприятный запах пота может сигнализировать о различных болезнях. Также на запах могут повлиять продукты, которые употребляет человек. Например, при переработке в организме свеклы, сои и шпината пот начинает пахнуть рыбой. Подробнее читайте в нашем материале.

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