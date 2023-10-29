Лавров: Запад начинает опасаться, какого монстра он вырастил на Украине

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 40 0

Президент Незалежной Владимир Зеленский все чаще высказывает претензии к США и Евросоюзу.

Лавров: Запад начинает опасаться, какого монстра он вырастил на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa

Читайте нас в: Дзен Новости

Постепенно страны коллективного Запада начинают бояться того, какого монстра они сами вырастили на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью белорусскому агентству БелТА.

«Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский, его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу: «Денег мало, оружия мало», — поделился глава Министерства иностранных дел.

Кроме того, дипломат отметил, что новый виток обострения палестино-израильского конфликта заставил страны Запада пересмотреть свои взгляды на вопросы безопасности. Если сектор Газа будет стерт с лица земли — а это именно та цель, которую преследует армия Израиля, воюющая с ХАМАС — то создастся катастрофа на многие десятилетия. В лучшем случае. В худшем — на многие столетия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США: больше никакого оружия Украине.

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Дела пойдут в гору: китайский гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

2:10
Пошли на попятную? В ХАМАС выдвинули ключевое предложение по обмену пленными
1:55
Над Крымом уничтожено 36 украинских дронов
1:52
«Вычисляют из толпы»: солистки «Тутси» назвали способ отпугнуть от себя альфонса
1:34
«Сейчас не мое время»: экс-заместитель Трампа Пенс выбыл из президентской гонки в США
1:16
Болезнь победила: скоропостижно скончался 29-летний участник Премьер-лиги КВН
0:58
Лавров: Запад начинает опасаться, какого монстра он вырастил на Украине

Сейчас читают

Палестинский вопрос ребром: чем для Израиля обернется тотальная зачистка сектора Газа
«Была замечательной актрисой»: ушла из жизни внучка Максима Горького
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
Запомни ее красивой: две актрисы, которые ушли из жизни слишком рано

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео