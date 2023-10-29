Двойные стандарты Запада: Иран отказался следовать предостережениям США
Иран отказался следовать предостережениям США
Фото: © РИА Новости / Антон Быстров
По словам президента исламской республики, расчеты Белого дома в ближневосточном регионе абсолютно неверны.
Иран не намерен слушать предостережения Соединенных Штатов Америки (США) от вступления в конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом заявил лидер республики Эбрахим Раиси в беседе с журналистами телеканала Al Jazeera.
«Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться [в конфликт между Израилем и ХАМАС], но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию (Израилю. — Ред.). В такой ситуации мы считаем это требование недействительным», — заявил глава государства.
Кроме того, он также отметил, что Штаты неверно рассчитали ситуацию относительно эскалации на Ближнем Востоке. По словам Раиси, власти США не добьются успеха в своих подковерных играх.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ХАМАС выдвинули ключевое предложение по обмену пленными. К таким мерам Палестинская автономия готова прибегнуть, чтобы завершить затянувшийся конфликт, говорится в заявлении главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.
- 29 окт
- Пошли на попятную? В ХАМАС выдвинули ключевое предложение по обмену пленными
- 28 окт
- Палестинский вопрос ребром: чем для Израиля обернется тотальная зачистка сектора Газа
- 28 окт
- В Израиле захотели разорвать все отношения со Starlink после слов Илона Маска
- 28 окт
- «К вам обращаюсь!» — Эрдоган пригрозил Западу войной
- 28 окт
- МИД Израиля заявил об отзыве своих дипломатов из Турции после слов Эрдогана
- 28 окт
- Турция объявит Израиль военным преступником
- 28 окт
- Траур в Казахстане, наступление американцев в Газе: самые важные события дня
- 28 окт
- Они там есть: раскрыто число американцев, участвовавших в операции Израиля в Газе
- 28 окт
- В ХАМАС сообщили о готовности отпустить заложников по запросу МИД России
- 28 окт
- Лавров: если Газу уничтожат — это будет катастрофа
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?