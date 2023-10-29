Двойные стандарты Запада: Иран отказался следовать предостережениям США

По словам президента исламской республики, расчеты Белого дома в ближневосточном регионе абсолютно неверны.

Иран не намерен слушать предостережения Соединенных Штатов Америки (США) от вступления в конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом заявил лидер республики Эбрахим Раиси в беседе с журналистами телеканала Al Jazeera.

«Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться [в конфликт между Израилем и ХАМАС], но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию (Израилю. — Ред.). В такой ситуации мы считаем это требование недействительным», — заявил глава государства.

Кроме того, он также отметил, что Штаты неверно рассчитали ситуацию относительно эскалации на Ближнем Востоке. По словам Раиси, власти США не добьются успеха в своих подковерных играх.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ХАМАС выдвинули ключевое предложение по обмену пленными. К таким мерам Палестинская автономия готова прибегнуть, чтобы завершить затянувшийся конфликт, говорится в заявлении главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.