Пошли на попятную? В ХАМАС выдвинули ключевое предложение по обмену пленными

Конфликт двух принципиальных оппонентов еще никогда не был так близок к завершению.

Палестинское движение ХАМАС готово немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем. К таким мерам Палестинская автономия готова прибегнуть, чтобы завершить затянувшийся конфликт, говорится в заявлении главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

После того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально возвестил о начале второго этапа «зачистки» сектора Газа, в Палестине всерьез задумались о возможности обмена пленными. В случае, если сторонам удастся достигнуть договоренностей, на родину смогут вернуться заключенные, содержащиеся в оккупационных тюрьмах Израиля и пленные, удерживаемые палестинским сопротивлением.

«Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену», — говорится в заявлении главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

По примерным подсчетам, речь идет минимум о 200 пленных, удерживаемых в секторе Газа. В израильских тюрьмах своей участи ждут минимум шесть тысяч палестинцев.

Стоит отметить, что подобное предложение от ХАМАС поступило Израилю не в первый раз. Ранее представитель боевого крыла движения ХАМАС — «Бригад Иззэддина аль-Кассама» — Абу Обейда уже заявлял о своей готовности обменять всех израильских заложников на всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Процесс обмена он предлагал провести либо одновременно, либо в несколько этапов по договоренности с Израилем.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Израиль затягивает наземную операцию в Газе.