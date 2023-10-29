Тело Мэттью Перри неделю лежало в джакузи? Подробности загадочной смерти актера

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 69 0

Мэттью Перри умер в своем доме после утренней тренировки

Тело Мэттью Перри неделю лежало в джакузи? Подробности загадочной смерти актера

Фото: REUTERS / Mario Anzuoni

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Жизнь звезды оборвалась слишком внезапно. Что с ним произошло?

Загадочная смерть актера обрастает новыми подробностями. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», тело Мэттью Перри неделю лежало в джакузи. Его знакомые пытались ему дозвониться, но он не брал трубку. Тогда они решили заехать к нему домой, но дверь никто не открыл. Решили вызвать спасателей — и те, вскрыв двери дома, застали страшную картину.

Однако, портал TMZ сообщает другие подробности гибели звезды «Друзей». Перри утром сходил на тренировку — в первой половине дня он играл в пиклбол. Когда он вернулся домой, то первым делом отправил своего помощника по делам. Ассистент отсутствовал два часа, а когда вернулся в апартаменты к актеру, то обнаружил работодателя без сознания. Он позвонил в 911, но было уже поздно.

Расследование гибели знаменитости продолжается. У дома Перри дежурит несколько полицейских машин, территория опечатана.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мэттью Перри называл свою жизнь адом — он много лет боролся с наркоманией и алкоголизмом. Кроме того, он тяжело болел панкератитом.

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