Стоит ждать скандала? Бузова и Дава впервые встретятся лицом к лицу после расставания

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 34 0

Ольга Бузова вместе с блогером Давой отправились на съемки в Китай

Стоит ждать скандала? Бузова и Дава впервые встретятся лицом к лицу после расставания

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Тема:
Ольга Бузова

Бывшие возлюбленные стали коллегами.

Певица Ольга Бузова и исполнитель Давид Манукян (Дава) впервые встретятся после расставания. «Встреча года» планируется в рамках нового телевизионного проекта, съемки которого проходят в Китае. Кроме Бузовой и Манукяна в проекте также принимают участие Филипп Киркоров и Михаил Галустян. Об этом пишет StarHit.ru.

Отмечается, что это первая встреча 37-летней певицы с ее экс-возлюбленным в рамках одного проекта. Однако надежды на их воссоединение ничтожно малы, так как недавно интернет-пользователи увидели новую девушку блогера, которую он привел в один из столичных театров. А сама Бузова демонстративно игнорирует своего бывшего на мероприятиях. Возможно, из-за этого на шоу ожидается несколько скандалов, что только поднимет рейтинги проекта.

«Другие цели»: Бузова напомнила Манукяну о причинах тяжелого расставания

Бузова же так и не нашла того самого. Ольге, как она ранее делилась, пока сложно довериться мужчине, ведь ее часто предавали. Впрочем, сам Дава свою бывшую искренне поддерживает.

«Оля — большая трудяга, поэтому я за нее даже не переживаю. В феврале я сказал, что наши отношения — пройденный этап, больше к этой теме не возвращаюсь. <…> К сожалению, так получилось — мы просто не сошлись характерами, нужно было расстаться во имя своей же любви», — делился в одном из интервью Манукян.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Ольга Бузова рассказала о личной жизни.

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