«Мое сердце готово»: Бузова заговорила о новых отношениях на глазах у бывшего
Знаменитость продолжает провоцировать журналистов, поклонников и заодно своего бывшего молодого человека Давида Манукяна.
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Ольга Бузова вновь намекнула на отношения в разговоре с журналистами. Это произошло на вручении музыкальной премии во время пресс-подхода. И ее не смутило, что рядом, буквально в нескольких метрах, стоял ее бывший молодой человек Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава. Не исключено, что певица и ведущая сделала такое громкое заявление намеренно, чтобы «уколоть» экс-возлюбленного.
«Мое сердце готово принять порцию любви. В моей жизни все только по любви!» — радостно поделилась с прессой Бузова.
После этой пылкой речи… ничего не произошло. Бывшие продолжили игнорировать друг друга.
Отношения Ольги Бузовой и Давы из романтических довольно быстро превратились в скандальные. И громкий разрыв продолжает оказывать влияние на мир шоу-бизнеса до сих пор. «Поющая ведущая» продолжает эпатировать публику слухами о новых романах, а Дава сошелся с коллегой по цеху Мари Краймбрери, хотя пара продолжает отрицать свой союз, несмотря на очевидные доказательства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Бузова несчастна в любви.
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