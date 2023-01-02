«Другие цели»: Бузова напомнила Манукяну о причинах тяжелого расставания

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 53

Ольга Бузова напомнила о причинах расставания с Давой

«Другие цели»: Бузова напомнила Манукяну о причинах тяжелого расставания

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Ольга Бузова

Теледива по-прежнему убеждена, что красивый роман с блогером разрушился исключительно по его вине.

Ольга Бузова в свои 36 лет до сих пор не смогла обрести женское счастье и построить семью. На ее счету было много интриг, и практический каждая из них заканчивалась скандалом. Однако, по признанию артистки, наиболее болезненно она пережила разрыв с Давидом Манукяном.

Поющая телеведущая пояснила, что действительно «держалась» за эти отношения и старалась делать все для их развития. Казалось, что именно с этим мужчиной ей удастся построить семью. Однако после полутора лет отношений Бузова смогла «раскусить» своего избранника.

«Я по-настоящему полюбила. Так верила в нас, что готова была на все, чтобы получилось. Но мой мужчина, как выяснилось, преследовал другие цели», — призналась артистка в соцсетях.

До этого певица неоднократно заявляла, что Дава использовал ее для собственного пиара, а также поднимал руку. Однако у Давида Манукяна было иное мнение: по его словам, союз распался из-за поведения Бузовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дава намекнул на отношения с бывшей женой Павла Прилучного Агатой Муцениеце.

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