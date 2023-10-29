«Не бойтесь числа 13»: нумеролог назвала удачные даты для новых дел в 2024 году
Финансовые начинания обязательно принесут успех, если предпринять их в соответствующий день.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Stocktake; 5-tv.ru
Каждый месяц 2024 года будет включать четыре удачных даты для новых финансовых дел. Об этом в эксклюзивном прогнозе для 5-tv.ru сообщила нумеролог Илаха Самедова.
«Самые удачные даты для новых дел — это 1, 10, 19 и 28 число любого месяца. Это числа Фортуны. В эти дни вам всегда будет сопутствовать удача», — утверждает она.
Несчастливые для финансовых начинаний дни, по словам Самедовой, нужно рассчитывать индивидуально, отталкиваясь от даты рождения человека.
«Если брать общие числа, то это 9, 18, 26 и 27 — эти даты могут быть более проблематичными», — отметила нумеролог.
Также Самедова опровергла всеобщее предубеждение в отношении числа 13. В народе эта дата считается неудачной и даже опасной — якобы в этот день с большой долей вероятности может произойти какое-то несчастье.
«В нумерологии нет счастливых и несчастливых чисел, а число 13 — очень даже хорошее. Это число трансформаций, оно означает конец старого и начало нового. Это очень хорошее число для любого человека, не бойтесь числа 13», — подчеркнула нумеролог.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие счастливые и роковые даты ожидают человечество в 2024 году по прогнозу нумеролога Илахи Самедовой.
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