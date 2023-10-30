В Росавиации рассказали, когда заработает аэропорт Махачкалы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Росавиация: аэропорт Махачкалы после беспорядков возобновит работу 31 октября

В Росавиации рассказали, когда заработает аэропорт Махачкалы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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Для того, чтобы возобновить работу воздушной гавани, понадобится время.

Аэропорт Махачкалы собирается возобновить работу только 31 октября, в районе 3:00 по московскому времени. Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации, сообщает Росавиация.

Однако сотрудникам воздушной гавани понадобится время для того, чтобы устранить последствия беспорядков.

В данный момент известно, что прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о произошедшем в аэропорту. Дело возбуждено по статье «Массовые беспорядки», об этом официально заявили в ведомстве.

Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы

Всего пострадали около 20 человек, двое из них находятся в медучреждении в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для сохранения их здоровья. Также сообщается, что среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов.

Правительство Дагестана объявило об усилении мер безопасности в республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как глава Дагестана отреагировал на беспорядки в аэропорту.

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