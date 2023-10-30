В Росавиации рассказали, когда заработает аэропорт Махачкалы

Росавиация: аэропорт Махачкалы после беспорядков возобновит работу 31 октября
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Для того, чтобы возобновить работу воздушной гавани, понадобится время.
Аэропорт Махачкалы собирается возобновить работу только 31 октября, в районе 3:00 по московскому времени. Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации, сообщает Росавиация.
Однако сотрудникам воздушной гавани понадобится время для того, чтобы устранить последствия беспорядков.
В данный момент известно, что прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о произошедшем в аэропорту. Дело возбуждено по статье «Массовые беспорядки», об этом официально заявили в ведомстве.
Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы
Всего пострадали около 20 человек, двое из них находятся в медучреждении в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для сохранения их здоровья. Также сообщается, что среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов.
Правительство Дагестана объявило об усилении мер безопасности в республике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как глава Дагестана отреагировал на беспорядки в аэропорту.
Читайте также
86%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?