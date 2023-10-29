Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы
В Дагестане начались беспорядки на почве обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Фото, видео: 5-tv.ru
В аэропорту Махачкалы происходят беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандируют лозунги в поддержку Палестины и держат в руках антиизраильские плакаты.
«Несколько тысяч дагестанцев сейчас находятся здесь, на площадке перед международным терминалом аэропорта Махачкалы. Приехали мужчины, женщины, дети из соседних сел, городов и районов», — передает с места событий корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.
По его словам, часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери. Полицейские пытаются успокоить толпу и призывают людей разойтись. Однако те уже начали перекрывать дороги и раскачивать автомобили, в том числе патрульную машину. Чтобы пресечь противозаконные действия, стражи порядка были вынуждены сделать несколько выстрелов в воздух.
Президент РФ Владимир Путин 25 октября заявил о попытках заинтересованных сил ослабить и расколоть российское общество. По его словам, Западу выгодно, чтобы религиозные и национальные конфликты повсюду, в том числе на Ближнем Востоке, прямо или косвенно связывались с Россией и наносили ей ущерб. Путин добавил, что на Западе будут продолжать использовать ложь и провокации, как внешние, так и внутренние поводы.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинско-исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации враждебных интернет-ресурсов, которые стремятся расколоть российское общество на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Меликов выступил с обращением после недавних несанкционированных акций в поддержку Палестины, которые прошли в Махачкале и Хасавюрте.
- 29 окт
- Росавиация: аэродром Махачкалы освобожден от толпы
- 29 окт
- Власти Дагестана просят ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск
- 29 окт
- МИД Израиля вызвал посла России из-за визита делегации ХАМАС в Москву
- 29 окт
- Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа подверглась обстрелу
- 29 окт
- Смерть Мэттью Перри, красные линии Ирана, Украина заморозит Европу: самые важные события дня
- 29 окт
- Цена — человеческие жизни: кто заплатит за смерти мирных граждан в конфликте Израиля и Палестины
- 29 окт
- Глава Дагестана призвал не верить провокациям из-за событий в секторе Газа
- 29 окт
- «Мне стыдно за ООН»: Чехия выходит из Организации Объединенных Наций?
- 29 окт
- Ужасающие последствия: к чему приведет война в секторе Газа
- 29 окт
- Иран заявил, что Израиль пересек красную линию: чем это грозит?
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?