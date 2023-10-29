Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 163 0

В Дагестане начались беспорядки на почве обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

В аэропорту Махачкалы происходят беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандируют лозунги в поддержку Палестины и держат в руках антиизраильские плакаты.

«Несколько тысяч дагестанцев сейчас находятся здесь, на площадке перед международным терминалом аэропорта Махачкалы. Приехали мужчины, женщины, дети из соседних сел, городов и районов», — передает с места событий корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

По его словам, часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери. Полицейские пытаются успокоить толпу и призывают людей разойтись. Однако те уже начали перекрывать дороги и раскачивать автомобили, в том числе патрульную машину. Чтобы пресечь противозаконные действия, стражи порядка были вынуждены сделать несколько выстрелов в воздух.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября заявил о попытках заинтересованных сил ослабить и расколоть российское общество. По его словам, Западу выгодно, чтобы религиозные и национальные конфликты повсюду, в том числе на Ближнем Востоке, прямо или косвенно связывались с Россией и наносили ей ущерб. Путин добавил, что на Западе будут продолжать использовать ложь и провокации, как внешние, так и внутренние поводы.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинско-исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации враждебных интернет-ресурсов, которые стремятся расколоть российское общество на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Меликов выступил с обращением после недавних несанкционированных акций в поддержку Палестины, которые прошли в Махачкале и Хасавюрте.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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