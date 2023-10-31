Удары по Сирии и Ливану: последние новости с Ближнего Востока

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ЦАХАЛ заявила, что военные продвигаются вперед согласно плану

Фото, видео: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA; 5-tv.ru

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Основные военные действия разворачиваются в секторе Газа.

ЦАХАЛ нанесла 31 октября удары по Сирии и Ливану. По словам армии Израиля, это — ответ на ракетные пуски из этих стран по израильской территории. До сих пор большая часть военных действий разворачивается в секторе Газа. Авиация Израиля наносит удары по объектам ХАМАС в анклаве.

Да и в ответ, из Газы летят ракеты в сторону еврейского государства. С места — репортаж корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

С первых шагов журналистов предупредили, что мы находимся в прифронтовой зоне и в любой момент может начаться обстрел. Слушаем воздух, пока все тихо. «Но» прозвучало немедленно вместе с сигналом тревоги. Над Нетивотом сработала система «Железный купол». Одну вражескую ракету она пропустила, и та ударила в дом.

Армия обороны Израиля продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, противоборствующая сторона пытается нанести максимальный урон противнику. Прилетает, впрочем, по обычным гражданам. Кроме Нетивота, пострадали промзона в Ашкелоне и несколько территорий вблизи сектора. Израильские военные объявили о первых успехах наступления.

Судя по съемкам, предоставленным ЦАХАЛ, армия сосредоточила усилия на уничтожении тоннелей, в которых скрываются террористы. Их вычисляют с помощью специальной аппаратуры и активно бомбят с воздуха.

Уже официально объявлено, что за последние несколько дней ЦАХАЛ поразил более 600 террористических объектов, но противоборствующая сторона, ХАМАС, конечно, это отрицает. Также в организации выразили сожаление о том, что союзники их не поддерживают.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что похищенную в Газе немку нашли мертвой. Девушку похитили сторонники исламистского движения ХАМАС прямо во время музыкального фестиваля.

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