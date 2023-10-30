Путин: события в Махачкале инспирированы через соцсети с Украины
Киеву помогали западные спецслужбы в организации беспорядков.
Фото, видео: Рамазан Рашидов / ТАСС; 5-tv.ru
Беспорядки в Махачкале были инспирированы через соцсети с территории Украины с помощью западных спецслужб. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на оперативном совещании по событиям в Дагестане.
Кроме того, российский лидер заявил о попытках киевского режима дестабилизировать и расколоть наше общество извне, в том числе и с помощью различных изощренных технологий.
В аэропорту Махачкалы поздно вечером 29 октября произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски у задержанных фигурантов. Кроме того, известно, что расследованием займется главк Следственного комитета РФ.
Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ЦАХАЛ начал в ответ операцию «Железные мечи». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле допустили влияние извне на ситуацию в Махачкале.
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