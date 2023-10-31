Потери противника растут: российские ТОС поразили ВСУ на купянском направлении

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Российские ТОС поразили ВСУ на купянском направлении

Потери противника растут: российские ТОС поразили ВСУ на купянском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики потеряли на этом участке до 90 человек.

Российские огнеметные системы (ТОС) поразили скопление украинских боевиков на купянском направлении, а именно, под Ивановкой. Об этом сообщает начальник пресс-центра западной группировки фронта Сергей Зыбинский.

Потери врага соствили до 90 человек, также российская армия поразила два танка Т-64, два дрона, три БМП и два авто.

В данный момент боевые задачи выполняют ТОС-2 «Тосочка» и ТОС «Солнцепек».

Также известно, что в ходе артиллерийской борьбы успешно уничтожен пункт управления украинскими дронами и три минометных расчета в районе Загоруйковки и Берестового.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» зачищают территорию Кременского леса от ВСУ.

Тема:
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