Ставили ли западные страны с самого начала на победу преступного киевского режима?

Западные страны изначально не надеялись на победу Украины в конфликте с Россией. Как сообщает издание Onet, на это, в том числе, указывает расхождение американских элит во мнениях про поддержку Киева.

«Американские элиты расходятся во мнениях о том, какую помощь они готовы оказать Украине… Это, в свою очередь, заставляет задуматься о том, не является ли провал украинского контрнаступления… желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне», — говорится в публикации.

В качестве аргументации приводится то, что Вашингтон никогда не выступал за поставку систем вооружения или их количества, которое могло по-настоящему противостоять Вооруженным силам России или привести Москву к поражению.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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