«Маски падают»: в США назвали Зеленского коррумпированным диктатором

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Журналистка Оуэн: США должны перестать перестать лгать, прикрывая Зеленского

«Маски падают»: в США назвали Зеленского коррумпированным диктатором

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Зачем Вашингтон пытается бороться за демократию на Украине?

Власти Соединенных Штатов должны перестать лгать и раскрыть правду про президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс на странице в социальной сети X.

«Зеленский — коррумпированный диктатор. Перестаньте делать вид, что мы здесь защищаем демократические принципы. Маски падают повсюду. Я больше не понимаю, кому и для чего лгут наши политики», — написала она.

Вашингтон на весь мир заявляет о распространении демократии. Так происходило в Афганистане, подчеркнула Оуэнс. Теперь же США «борются за демократию» на Украине.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США жестко ответили Зеленскому на просьбу о снарядах.

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