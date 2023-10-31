Зачем Вашингтон пытается бороться за демократию на Украине?

Власти Соединенных Штатов должны перестать лгать и раскрыть правду про президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс на странице в социальной сети X.

«Зеленский — коррумпированный диктатор. Перестаньте делать вид, что мы здесь защищаем демократические принципы. Маски падают повсюду. Я больше не понимаю, кому и для чего лгут наши политики», — написала она.

Вашингтон на весь мир заявляет о распространении демократии. Так происходило в Афганистане, подчеркнула Оуэнс. Теперь же США «борются за демократию» на Украине.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США жестко ответили Зеленскому на просьбу о снарядах.