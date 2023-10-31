Reuters: Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа
Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia
От американского лидера требуют немедленного содействия в прекращении огня в регионе.
Национальный мусульманский демократический совет США потребовал от президента страны Джо Байдена прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.
В своем ультиматуме члены совета призывают американского лидера использовать свое влияние на Израиль для обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени.
Если же Байден не предпримет немедленных шагов по прекращению огня, совет намерен добиваться того, чтобы миллионы мусульманских избирателей отказались от пожертвований и голосов за действующего президента на выборах в 2024 году.
В этот же день палата представителей США обнародовала законопроект о предоставлении экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов. Именно такую сумму президент США Джо Байден запрашивал у конгрессменов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Джо Байден оказался перед «ужасным выбором» на Ближнем Востоке.
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