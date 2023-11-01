Москва предупреждала: как Запад из-за Украины проигнорировал риск войны в секторе Газа

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

DikGAZETE: Россия предупреждала Запад о начале войны в Евразии

Москва предупреждала: как Запад из-за Украины проигнорировал риск войны в секторе Газа

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта Спецоперация

Если бы США и их союзники не пытались представить РФ «монстром», то могло бы быть все иначе?

Россия неоднократно предупреждала западны страны о возможном начале войны в Евразии, которая может быть вызвана наплывом мигрантов из-за кризиса на Ближнем Востоке. Однако Москву игнорировали из-за начатой ей спецоперации на Украине. Об этом пишет DikGAZETE.

«Москва постоянно предупреждает, что в евразийском регионе могут начаться конфликты. Однако никакие предупреждения страны, которую во всем мире пытаются представить „монстром“ на фоне специальной военной операции на Украине, не были приняты во внимание», — говорится в публикации.

При этом указывается, что предупреждения РФ о конфликте в Израиле недалеки от реальности. Если же Соединенные Штаты продолжат разжигать войну в Газе, то прекращение огня на Ближнем Востоке станет утопией.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа.

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