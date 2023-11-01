Боевики ХАМАС разрешили гражданам некоторых стран покинуть сектор Газа
В ХАМАС составили список людей, которые могут покинуть сектор Газа
Фото: Reuters / AHMED ZAKOT
Известно, что граждан США в соответствующем документе нет.
Гражданам некоторых стран разрешили покинуть сектор Газа через Египет. Соответствующий список опубликовало палестинского движение ХАМАС, передает агентство Bloomberg.
Известно, что список составляли подконтрольные ХАМАС власти Газы. Среди граждан, которым разрешили уехать, — жители Австралии, Австрии, Болгарии, Финляндии, Чехии, Иордании и Индонезии. Кроме того, выехать из сектора Газа разрешат сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и некоторых неправительственных организаций (НПО).
Издание отмечает, что в перечне нет граждан США.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
К сегодняшнему дню известно, что в плену в секторе Газа находятся порядка 200 человек. В Израиле — минимум шесть тысяч палестинцев. На днях глава политбюро ХАМАС Яхьи Синвара заявил о готовности движения немедленно заключить сделку по обмену пленными. К таким мерам Палестинская автономия готова прибегнуть, чтобы завершить затянувшийся конфликт.
Как ранее писал 5-tv.ru, представители военного крыла палестинского движения ХАМАС заявили, что в ближайшие дни освободят ряд иностранных заложников в секторе Газа.
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