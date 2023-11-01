В ХАМАС пообещали скоро освободить заложников-иностранцев

Военное крыло ХАМАС пообещало в ближайшие дни освободить иностранных заложников
Фото: Reuters / Youssef Abu Watfa
Ранее представители движения заявили о готовности отпустить заложников по запросу МИД России.
Представители военного крыла палестинского движения ХАМАС заявили, что в ближайшие дни освободят ряд иностранных заложников в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«Мы сообщили посредникам, что в ближайшие дни мы освободим ряд иностранцев», — сказал представитель боевиков ХАМАС Абу Обейда.
До этого он уже заявлял о готовности обменять всех израильских заложников на всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Процесс обмена Обейда предлагал провести либо одновременно, либо в несколько этапов по договоренности с Израилем.
На днях глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара заявил о готовности движения немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем. К таким мерам Палестинская автономия готова прибегнуть, чтобы завершить затянувшийся конфликт.
По примерным подсчетам, речь идет минимум о 200 пленных, удерживаемых в секторе Газа. В израильских тюрьмах своей участи ждут минимум шесть тысяч палестинцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников по запросу МИД России.
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