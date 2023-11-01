«Люди устали»: украинский командир сделал «заманчивое» предложение критикам с Запада

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Евгения Романова
Евгения Романова 80 0

Офицер ВСУ призвал приехать на фронт критикующим Киев западным политикам

«Люди устали»: украинский командир сделал «заманчивое» предложение критикам с Запада

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Почему упал моральных дух боевиков киевского режима?

Командир артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мирон» предложил западным политикам, которые критикуют действия боевиков, приехать на фронт. Передал его слова британский журналист Колин Фриман в статье для The Telegraph.

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — сказал офицер ВСУ.

Обозреватель побывал на позициях украинской армии в зоне боевых действий. В материале он также поведал об увязших танках Leopard из Германии и БМП Bradly из США. Фриман описал и состояние украинских боевиков и военных неудачах Незалежной.

Он назвал провал ВСУ драмой, которая становится реальностью. И в таких обстоятельствах уже даже не задаются вопросы, почему упал моральный дух неонацистов Украины.

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«Конечно люди устали», — привел Фриман слова другого боевика.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Украины отправляют в США делегации и умоляют усилить военную помощь.

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