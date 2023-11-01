«Каждый день расправы»: Украине предрекли войну из-за Зеленского

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Соскин: репрессивный режим Зеленского приведет к гражданской войне на Украине

«Каждый день расправы»: Украине предрекли войну из-за Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Катастрофическую ситуацию в стране уже признают и сами украинские чиновники.

Политика президента Украины Владимира Зеленского с репрессиями и расправами ведет к гражданской войне. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды, судебная ветка власти полностью подчинена Зеленскому и его компании, прокуратура, другие структуры. Это путь к гражданской войне», — сказал он.

Причиной послужит и отсутствие успехов украинских войск в конфликте с Россией. По мнению Соскина, ближе к зиме уровень доверия украинцев к Зеленскому упадет из-за холода и нехватки продовольствия.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине раскрыли схему побега уклонистов.

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