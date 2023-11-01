«Россия выигрывает»: в США признали поражение НАТО на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 82 0

Экс-разведчик Риттер: в НАТО не способны выдержать противостояние с Россией

«Россия выигрывает»: в США признали поражение НАТО на Украине

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

В Североатлантическом альянсе начали понимать, что они не в силах помочь Украине. Более того, они не способны помочь даже себе.

В НАТО не смогут вынести военное столкновение с Россией, если оно случится. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По словам эксперта, в военном блоке стали осознавать, что они не способны помочь Украине. Более того, они не могут защищать даже собственные позиции.

Сейчас же, обратил внимание Риттер, Россия на Украине борется не только с киевским режимом — украинских нацистов спонсирует Запад, а значит, Москва противостоит Вашингтону и его союзниками.

«Таким образом, Россия сражается с НАТО, с США. Россия выигрывает», — прокомментировал он интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Риттер назвал армию РФ самой боеспособной в мире. Оборонный комплект Североатлантического альянса же уступает ей.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии запаниковали из-за маневра России на Украине.

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