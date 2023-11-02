В России учредят Национальный центр исторической памяти при президенте

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

В России учредят Национальный центр исторической памяти при президенте

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент постановил кабмину в ближайшие три месяца предоставить организации здание.

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Национального центра исторической памяти при президенте РФ». Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующее поручение Путин дал в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив.

Учредителем НКО от имени России является управление делами президента. Путин поручил кабмину предоставить организации не позднее 1 февраля 2024 года недвижимость для размещения. Также выдавать ежегодно, начиная с 2024-го, субсидии за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федбюджете на соответствующий год управделами президента РФ.

При этом управлению Путин поручил утвердить устав НКО и обеспечить в месячный срок госрегистрацию организации, а также, начиная с 2024-го, обеспечивать исполнения расходных обязательств. Главной центра назначена декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева. Указ вступает в силу сегодня, 2 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал закон о блокировке сайтов, призывающих к сбору средств для ВСУ.

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