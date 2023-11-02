В России начнут блокировать сайты, призывающие к сбору средств для ВСУ

Путин подписал закон о блокировке сайтов, призывающих к сбору средств для ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Koehler
Президент подписал соответствующий закон. Он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
В России разрешили блокировку сайтов, содержащих призывы к сбору средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), во внесудебном порядке. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, его текст был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, доступ ко всем ресурсам, на которых имеется или будет появляться информация о сборе денег для украинских нацистов, будет ограничиваться без соответствующего решения суда в период военных действий, вооруженного конфликта, контртеррористических операций.
В сопроводительных материалах отмечается, что принятие закона было необходимо на фоне многочисленных случаев участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении данных о способах помощи ВСУ. Подобная информация, размещенная на их сайтах, несет угрозу безопасности России, поэтому они должны быть незамедлительно заблокированы.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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