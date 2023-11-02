Закрыть крышкой и выключить из сети: как сэкономить на электроэнергии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 24 0

Несколько простых правил в быту сохранят вам деньги на оплату электроэнергии

Закрыть крышкой и выключить из сети: как сэкономить на электроэнергии

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

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Роскачество дало ряд полезных советов.

Роскачество дало ряд полезных советов о том, как сэкономить электричество и расходы на него в квартире, сообщает URA.RU.

Холодильник стоит чаще размораживать, чтобы слой льда не мешал работе, ведь иначе механизм потребляет больше энергии. При этом в холодильнике всегда должны быть продукты, что выравнивает температуру внутри холодильного шкафа и требует меньше энергии на работу компрессора.

Ставить теплую еду в холодильник также не стоит, на ее охлаждение также расходуется энергия. По той же причине не стоит слишком часто и надолго открывать его дверцы.

Так как холодильник потребляет энергию для охлаждения, то и стоять ему лучше в холодном месте. Если дома стоит электроплита, то готовить надо на посуде с тонким дном и пользоваться крышками, что сокращает расход энергии втрое.

Неиспользуемые электроприборы лучше вообще выключать из сети, ибо они потребляют энергию даже в режиме ожидания.

Еще одним потребителем электроэнергии в доме является стиральная машина, которую лучше всего использовать на непродолжительных программах стирки и не загружать барабан по полной, так как на прокрутку этой массы белья также требуется дополнительная электроэнергия.

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