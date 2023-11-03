Газа полностью окружена, идет штурм: новый этап военной операции

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Хагари: Армия Израиля завершила окружение Газы

Газа полностью окружена, идет штурм: новый этап военной операции

Фото: www.globallookpress.com / Israel Defense Forces

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

До начала войны население города составляло около 600 тысяч человек.

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) завершила окружение крупнейшего города в секторе Газа. С такой информацией выступил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во время брифинга с журналистами.

«Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение Газы. Они полностью окружили город», — сообщил он.

Кроме того, он отметил, что военные Израиля атакуют командные пункты палестинского движения ХАМАС и уничтожают их в ближних боях.

До начала войны население города Газы составляло около 600 тысяч человек. Он является административным центром сектора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что война на Ближнем Востоке нарушит цепочки поставки нефти и газа.

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