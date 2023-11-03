Караван послов: от Израиля отвернулись еще несколько стран

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Бахрейн отозвал посла из Израиля на фоне конфликта в секторе Газа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Многие державы решают дипломатически отдалиться от еврейского государства.

На фоне расширения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа и постоянного увеличения жертв среди мирного населения все больше государств прекращают или минимизируют дипломатическое присутствие в Израиле. Так, посла из Тель-Авива отзывает Бахрейн.

Там также объявили о прекращении любых экономических связей с еврейским государством. Решение в Манаме объяснили поддержкой законных прав братского палестинского народа.

До этого послов из Израиля отозвали Иордания, Колумбия и Чили. А Боливия вовсе разорвала дипломатические отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что конфликт на Ближнем Востоке, как воронка, затягивает все больше стран - и не только в дипломатической плоскости. Об открытии второго фронта против Израиля заявил Йемен.

В свою очередь Саудовская Аравия привела армию в состояние готовности после столкновений с йеменскими хуситами. Похоже, что не останется в стороне и Катар, который Израиль обвинил в военной подготовке ХАМАС.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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