Ситуация накаляется: в конфликт на Ближнем Востоке втягивается все больше стран

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Израилю

Ситуация накаляется: в конфликт на Ближнем Востоке втягивается все больше стран

Фото: Reuters / LISI NIESNER

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Отсидеться в кустах, похоже, не удастся никому из соседей Израиля и Палестины.

Конфликт на Ближнем Востоке, как воронка, затягивает все больше стран. Об открытии второго фронта против Израиля заявил Йемен. В свою очередь Саудовская Аравия привела армию в состояние готовности после столкновений с йеменскими хуситами. Похоже, что не останется в стороне и Катар, который Израиль обвинил в военной подготовке ХАМАС.

Йемен пошел, Иран — приготовиться

Официальный представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари заявил об объявлении войны Израилю с целью оказать поддержку «угнетенному народу в Газе».

«С помощью Всевышнего наши вооруженные силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным целям израильского врага на оккупированных территориях», — заявил Сари.

Другой бригадный генерал Йемена Бин Амер сообщил, что запуск ракет и решение о вступлении государства в палестино-израильский конфликт было принято по воле йеменского народа. При этом он выразил уверенность, что ракеты хуситов «превзойдут американские и израильские системы».

На грани вступления в войну находится и Иран. Пресс-служба президента страны Эбрахима Раиси в соцсети заявила, что Израиль пересек все красные линии. До этого сам Раиси публично подчеркнул, что Тегеран не будет следовать предупреждениям выступающего на стороне Израиля Вашингтона о невмешательстве в конфликт.

В свою очередь глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил агентству Bloomberg, что против США могут открыть отдельный фронт, если они продолжат помогать Израилю.

Ливану и Катару не оставляют выбора

Тем временем Саудовская Аравия привела в состояние готовности свои вооруженные силы. Это произошло после столкновений ее военных с йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», которых поддерживает Иран. Приказ о приведении сил в боевую готовность был отдан после того, как повстанцы попытались нанести по территории Саудовской Аравии ракетный удар, который был отбит средствами ПВО. Еще одной причиной стала гибель четверых саудовских солдат в провинции Джизан на границе с Йеменом.

Ливан также оказался втянутым в конфликт после того, как Израиль обстрелял поселения на юге страны фосфорными снарядами. По сообщениям ливанских СМИ, несколько боеприпасов, выпущенных с приграничных позиций еврейского государства, упали в окрестностях поселений Рамия и Айт-аш-Шааб.

Опосредованным участником противостояния можно считать и Катар, который премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в военной помощи палестинскому движению ХАМАС. По словам израильского лидера, Катар мог направить Газе сотни миллионов долларов, которые ХАМАС использовали для военной подготовки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем арабский мир может ответить на события в секторе Газа.

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