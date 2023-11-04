Попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

На Шварценеггера подала в суд велосипедистка, которую он сбил в феврале 2023-го

Попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Интересно, что зимой к актеру претензий не было.

Велосипедистка, которую зимой сбил на машине актер Арнольд Шварценеггер в Лос-Анджелесе, подала на него в суд. Об этом сообщает портал TMZ.

«Женщина по имени Джоан Фликинджер… заявляет, что виноват Арнольд», — говорится в публикации.

По словам велосипедистки, Шварценеггер двигался с чрезмерной скоростью и был невнимательным. Женщина также добавила, что в результате аварии получила серьезные травмы.

Детали ДТП со Шварценеггером и велосипедисткой

Авария произошла в начале февраля в Лос-Анджелесе. Тогда сообщалось, что Шварценеггер ехал на внедорожнике, когда перед ним внезапно оказалась велосипедистка. В результате женщину госпитализировали, а актер остался сотрудничать с правоохранителями. Интересно, что на тот момент никто к Шварценеггеру претензий не имел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус насмерть раздавил водителя в Москве.

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