Попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд

Интересно, что зимой к актеру претензий не было.

Велосипедистка, которую зимой сбил на машине актер Арнольд Шварценеггер в Лос-Анджелесе, подала на него в суд. Об этом сообщает портал TMZ.

«Женщина по имени Джоан Фликинджер… заявляет, что виноват Арнольд», — говорится в публикации.

По словам велосипедистки, Шварценеггер двигался с чрезмерной скоростью и был невнимательным. Женщина также добавила, что в результате аварии получила серьезные травмы.

Детали ДТП со Шварценеггером и велосипедисткой

Авария произошла в начале февраля в Лос-Анджелесе. Тогда сообщалось, что Шварценеггер ехал на внедорожнике, когда перед ним внезапно оказалась велосипедистка. В результате женщину госпитализировали, а актер остался сотрудничать с правоохранителями. Интересно, что на тот момент никто к Шварценеггеру претензий не имел.

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