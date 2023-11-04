Адвокат Цыгановых заявила, что ее клиенты не выходят на связь после сообщений об обысках

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 974 0

Адвокат Цыгановых не может дозвониться до клиентов после сообщений об обысках

Фото, видео: © РИА Новости / Анна Майорова; 5-tv.ru

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Что же на самом деле происходит в доме звездной семьи?

Адвокат семьи певицы Вики Цыгановой — Любовь Дручинина — рассказала 5-tv.ru, что в доме звездной семьи, где якобы проходят обыски, никого нет. А сами клиенты не отвечают ей.

При этом артистка вышла на связь в своем Telegram-канале, заявив, что обыски закончились, якобы силовики «искали улики». И нашли — «туфли и нейросеть». Исполнительница также написала, что прокомментирует все завтра.

Сама Дручинина о произошедшем узнала не от звездной семьи, а из сообщений в социальных сетях. Не может выйти на связь с певицей и ее бывший PR-менеджер Светлана. Она рассказала, что находится в дружеских отношениях с артисткой и ее супругом, но те о произошедшем лично ничего не говорили.

Вечером 4 ноября супруг певицы Вадим Цыганов опубликовал в Telegram видео, в котором сообщил об обысках дома. Говорил, что на него с супругой якобы поступила жалоба силовикам.

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