Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа: что происходит в анклаве

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Израиль продолжает наносить масштабные удары по сектору Газа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rizek Abdeljawad; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Жертвами конфликта становятся мирные жители.

Мусульманский мир действительно возмущен событиями на Ближнем Востоке. Израиль расширяет свою наземную операцию в секторе Газа, параллельно не прекращая бомбить, как утверждается, по объектам ХАМАС. Палестинцы говорят о разрушенных домах, школах и даже больницах. Число жертв авиаударов уже перевалило за девять тысяч. Причем, как утверждает ООН, треть из них дети.

За минувшую неделю армия обороны Израиля сумела окружить, собственно, город Газу, отрезав его от снабжения. Но углубляться в плотную городскую застройку не решается. ХАМАС использует тактику партизанской войны и расстреливает неповоротливую технику из укрытий.

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На фоне ближневосточной трагедии намечается раскол в западном политическом лагере. Так, если президент Франции призывает остановить бомбардировки, в США продолжают поддерживать своего верного союзника — Израиль, госсекретарь Блинкен снова прилетал в Тель-Авив, где еще раз подтвердил, что Израиль не только имеет право, но обязан обеспечить свою безопасность.

Большой резонанс вызвала утечка в прессу секретного документа, подготовленного израильской разведкой, которая предлагает выселить всех «гражданских» жителей сектора Газа на Синайский полуостров, то есть в Египет, чтобы уже наверняка зачистить анклав от ХАМАС. В правительстве Нетаньяху подтвердили, что это одна из идей, но они ее не реализуют.

Впрочем, обстановка в секторе складывается такая, что его жители скоро будут готовы убежать хоть на Синай, хоть на Луну, лишь бы подальше от бомбежек и тяжелой гуманитарной ситуации. Репортаж — Мохаммеда Бельбесси.

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