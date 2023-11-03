В подземелья не пойдут: что происходит после окружения Газы силами ЦАХАЛ

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ЦАХАЛ заявила о готовности расширить сухопутную операцию в секторе Газа

Фото, видео: www.globallookpress.com / IDF; 5-tv.ru

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Между сторонами идет ожесточенная борьба за каждый дом.

Израильская армия заявила, что при необходимости может расширить сухопутную операцию в секторе Газа. При этом в ЦАХАЛ назвали движение ХАМАС «сильным противником».

В этом убедился и корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, который побывал на линии соприкосновения. Израиль наносит новые мощные удары по объектам ХАМАС, но и в ответ летят ракеты.

Мы на границе с Газой — звучит сигнал тревоги, и журналисты из трех десятков стран дружно бегут в укрытие. Здесь очень много дыма и стрельбы, и это все в одной локальной точке, пригороде Газы, который называется Бейт Ханун.

Там идет ожесточенная борьба за каждый дом, за каждую улицу. В Газу, административный центр анклава, вошли военные ЦАХАЛ.

«Наши воины сейчас находятся уже в городе Газа, окружают его с нескольких направлений, и я вижу, как мы добиваемся прогресса. Мы вынуждены воевать в очень сложной ситуации, в густонаселенной, застроенной местности», — говорит начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Применяется самая современная наземная техника и авиация. Инженерные войска начали масштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС.

ЦАХАЛ объявил, что даже не будет пытаться в них проникнуть. В воздух подняты истребители пятого поколения.

Наступление идет, во-первых, от береговой линии и от города Сдерот через пригороды Бейт Ханун и Джабалия, а, во-вторых, с юга. Здесь израильтянам удалось разрезать анклав надвое и этот коридор теперь только расширяется.

Корреспонденту «Известий» удалось побывать в южной точке наступления армии Израиля. Первое, что нам сказали военные в этом месте: «если ты видишь Газу, то и Газа видит тебя!»

Вот к этому забору категорически запрещено приближаться, потому что в том месте любой человек автоматически становится мишенью. Со стороны сектора Газа работают снайперы и противотанковая ракетная установка.

«Эта область все еще очень опасна. Любой транспорт — это цель для противотанковых ракет. К сожалению, вчера израильский солдат был убит прямо недалеко отсюда», — рассказал представитель ЦАХАЛ Давид Барух.

ХАМАС в секторе Газа воюет всеми доступными средствами. В сети появился ролик, в котором боевик выскакивает из укрытия и кладет на броню израильского танка фугас, а затем подрывает его.

Впрочем, эффективность таких методов относительно невелика. В поселках вдоль линии разграничения с сектором постоянно дежурят скорые и волонтеры.

Местных жителей отселили за 100 с лишним километров. Но вражеские ракеты все чаще долетают до крупных городов Израиля — 2 ноября под удар попали Кирьят Шмона на севере и один из пригородов Тель-Авива на юге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Израиля завершила окружение Газы.

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