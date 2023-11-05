«Это ужасно»: Муцениеце извинилась за образ «мертвой матери» на Хеллоуин

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Агата Муцениеце извинилась за свой неоднозначный образ на Хеллоуин

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; Instagram* / agataagata; 5-tv.ru

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Знаменитость не ожидала бурной реакции на обычную шалость. Теперь она горько сожалеет о случившемся.

Об успешно проведенных выходных актриса Агата Муцениеце отчитались публикацией в своей социальной сети. Знаменитость посетила костюмированную вечеринку по случаю Хеллоуина, только вот ее «креативный» наряд поклонники не оценили. Многих он навел на дурные мысли.

Муцениеце явилась на мероприятие в черном платье с капюшоном. Макияж она также выбрала мрачный — темные губы и нарисованные слезы. Дополнила она свой образ необычным, по ее мнению, аксессуаром — куклой, похожей на настоящего младенца.

Подписчики резко отреагировали на публикацию. По мнению комментаторов, мать двоих детей забыла о нравственности. Да и вообще, ее костюм на фоне событий, происходящих в мире, выглядит крайне неуместно, указали они.

После увиденного «ужаса», который пользовали Сети устроили под фотографией, Муцениеце поспешила удалить публикацию и извиниться за нее.

«То, что вызвал в обществе этот образ — это ужасно <…> Я никак не проводила никакие параллели с тем, что происходит сейчас в мире <…> Но если так случилось, что произошли эти ассоциации, то, конечно, я прошу прощения у всех, кого я задела», — обратилась к поклонникам артистка.

Агата подчеркнула, что не преследовала злых умыслов. Сейчас она надеется на понимание общественности и ждет прощения за свою беззаботность. Возможность комментирования после публикации этого видео актриса, что примечательно, отключила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце рассказала о неприличной привычке из прошлого.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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