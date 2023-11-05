Скандал с молодой женой перед смертью и возвращение к бывшей. Как умирал Альберт Филозов

Алла Филозова скончалась в той же квартире, в которой ушел из жизни ее бывший муж семь лет назад.

В ночь на воскресенье в Москве скончалась вторая жена актера Альберта Филозова. Ее нашли мертвой в той же квартире, где провел свои последние дни знаменитый артист. Третья супруга отказалась забирать больного раком актера из больницы, тогда на помощь актеру пришла его вторая жена. У нее он и нашел последнее пристанище, а семь лет назад его не стало.

Феномен Альберта Филозова

Советского актера Альберта Филозова друзья и коллеги называли «человеком в футляре» — за некую замкнутость и отстраненность от окружающего мира. На экране он чаще всего воплощал образы застенчивых, мечтательных, неярких героев. Во многом все они были автобиографичны и отражали истинную сущность своего создателя. Доброта в итоге и сыграла с актером злую шутку: воспользовавшись слабостью своего супруга, третья жена буквально вышвырнула тяжелобольгого Филозова из дома, пишет портал Kulturologia.

Бедное детство Альберта Филозова

Детство Альберта было достаточно грустным, мальчик очень рано остался без отца. Оставшаяся в одиночестве мать вынуждена была в одиночку тянуть единственного сына. Чтобы прокормить Альберта, женщина хваталась за любые подработки, соглашалась на самые неперспективные предложения. В школьные годы юноша увлекся пением и занимался в хоре, когда же голос стал ломаться, парень стал посещать драматический кружок, однако при этом актером становиться не собирался. Все изменилось, когда в город приехали актеры МХАТа. Артисты рассчитывали отыскать самородков с целью набрать студентов в театральный вуз. Так, Альберт вместе с друзьями отправился на пробы и оказался одним из счастливчиков, кто успешно прошел отбор.

Карьерный взлет и роковые браки Альберта Филозова

Уже после окончания учебы Филозов устроился в Московский театр Станиславского. Параллельно преподавал — вел актерские курсы во ВГИКе, был профессором кафедры режиссуры в РАТИ. Уже тогда актер был достаточно известен, на него обращали внимание женщины. Правда, свою первую жену, врача-анестезиолога Лидию Филозов встретил вне сцены. Первый брак просуществовал всего два года и распался, так и не успев толком начаться.

Второй женой советской легенды стала Алла, театровед ГИТИСа. Они были ровесниками, прожили вместе 20 лет. В браке на свет появился сын театралов Андрей. А к 50 годам на горизонте замаячила привлекательная пассия по имени Наталья: Филозов ушел из семьи, о чем позже успел пожалеть.

Третий брак вскружил актеру голову практически мгновенно. Несмотря на разницу в возрасте, влюбленные понимали друг друга с полуслова. В отношениях с Натальей Филозов стал отцом двух дочерей. Казалось, ничего лучше в его жизни уже не будет, пока врачи не озвучили страшный диагноз — рак.

Вероломное предательство перечеркнуло надежды Филозова на счастье. Мужественная борьба с болезнью заставила болезнь отступить. Однако после ремиссии рак вернулся, и в такой форме, что помочь было уже практически ничем нельзя. Молодая супруга отвернулась от возрастного избранника и забрала дочерей. Советский актер остался без крыши над головой.

Трагическая развязка

Руку помощи оставшемуся без крыши над головой Альберту Филозову протянул сын от второго брака. Мужчина приютил отца, уговорив мать помочь близкому человеку. В итоге Алла стала для исполнителя сотен ролей последним человеком, которого тот держал за руку перед уходом. Сама Алла Филозова пережила своего супруга на семь лет: годами после кончины экс-супруга она мучилась от деменции, а потом ее разбил инсульт. Аллы Филозовой не стало 4 ноября: театровед так и не смогла оправиться после перелома шейки бедра.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти второй жены Альберта Филозова.