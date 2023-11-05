«Поматросил и бросил»: Захарова раскрыла истинное отношение Запада к Украине

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 38 0

Захарова: Запад поматросит и бросит Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan; 5-tv.ru

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Дипломат указала, что Москва неоднократно предупреждала об этом Киев.

С каждым днем Запад все меньше поддерживает киевский режим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала 5-tv.ru о том, есть ли недоверие к Украине со стороны США и Европы.

Дипломат подметила, что сейчас режим Владимира Зеленского заставляет отказываться украинцев от русского языка. А ведь его стоит учить. Это помогло бы избежать многих проблем.

«Знаете, есть такое выражение, нам с вами хорошо известно из русского языка, вот, к сожалению, на Украине русский язык отменяют и теряют много и смыслового, и важного, им бы его не терять, а учить. Есть такое выражение поматросил и бросил — это то, что Запад делает с Украиной. К сожалению, использовали, а потом выбросили за ненадобностью, а мы об этом предупреждали», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова высказалась об ударе ВСУ по группе журналистов в Донецке.

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