Дипломат указала, что Москва неоднократно предупреждала об этом Киев.

С каждым днем Запад все меньше поддерживает киевский режим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала 5-tv.ru о том, есть ли недоверие к Украине со стороны США и Европы.

Дипломат подметила, что сейчас режим Владимира Зеленского заставляет отказываться украинцев от русского языка. А ведь его стоит учить. Это помогло бы избежать многих проблем.

«Знаете, есть такое выражение, нам с вами хорошо известно из русского языка, вот, к сожалению, на Украине русский язык отменяют и теряют много и смыслового, и важного, им бы его не терять, а учить. Есть такое выражение поматросил и бросил — это то, что Запад делает с Украиной. К сожалению, использовали, а потом выбросили за ненадобностью, а мы об этом предупреждали», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова высказалась об ударе ВСУ по группе журналистов в Донецке.