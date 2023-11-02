«Специально выждали паузу»: Захарова об ударе ВСУ по группе журналистов в Донецке

Захарова: ВСУ специально выждали паузу для удара по журналистам в Донецке
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников; 5-tv.ru
В больнице с различными ранениями и травмами оказались трое сотрудников «Известий».
Киевский режим специально ударил по месту в Донецке, где в тот момент работали журналисты «Известий», ТАСС и телеканала «Звезда». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Дипломат отметила, что удар неонацисты нанесли дважды — сначала в районе гражданских объектов, а затем — у железнодорожного вокзала.
«То есть украинские военные специально выждали паузу, чтобы гарантировать жертвы среди прибывших ликвидировать последствия первого удара спасателей медиков и журналистов», — указала Захарова.
Группа журналистов «Известий» попала под обстрел украинских войск в Донецке во время работы. Военкоры Алексей Полторанин и Евгений Быковский, оператор МИЦ «Известия» Александр Мартемьянов получили осколочные ранения.
ВСУ ждали специально: как журналисты «Известий» попали под удар в Донецке
В Следственном комитете России заявили, что будут расследовать факты обстрелов украинскими националистами территории Донецкой народной республики (ДНР), в результате которых погиб сотрудник МЧС, пострадали журналисты «Известий».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военкор «Известий» Быковский вышел на связь после операции.
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