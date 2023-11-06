Самые светлые чувства: история любви Георгия Тараторкина и Екатерины Марковой

Им пришлось пройти через множество испытаний, но их пути ни разу не расходились.

История любви Георгия Тараторкина и Екатерины Марковой является отличным примером крепких отношений, построенных на доверии и уважении. Судьба не раз подкидывала паре различные испытания, но они справлялись со всеми из них.

Встреча актера с будущей женой произошла по чистой случайности. Когда он работал в Ленинградском театре юного зрителя, его позвали сняться в картине «Преступление и наказание». Для этого Тараторкину пришлось отправиться в столицу.

В Москве подруга актера предложила поехать в гости. Мужчина сел в одно такси с Марковой, которая ехала туда же. Девушка сразу же зацепила его своей красотой и обаянием. Находясь в гостях он не сводил с нее глаз. После посиделок он вызвался проводить девушку домой. Всю дорогу артист рассказывал о своей профессии, а та внимательно слушала.

На этом их знакомство не закончилось. Актер ночами напролет разговаривал с девушкой по телефону, а утром отправлялся на съемки. Позднее он пригласил ее в Ленинград на спектакль со своим участием. Именно там Тараторкин покорил сердце Марковой своей игрой.

Пара расписалась в Ленинграде в 1970 году. Маркову, которая работала в Московском ТЮЗе, отпустили лишь на один день. Во время церемонии девушка очень нервничала, так как боялась опоздать на поезд. Некоторое время супруги жили в разных городах. Однако затем Тараторкин приехал работать в Театр Моссовета.

Серьезным испытанием для семейной пары было рождение первенца. Врачи не были уверены, выживет ли мальчик. Тараторкину пришлось много работать, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Однако упорный труд дал результаты. Ребенка удалось вылечить от недуга. Через некоторое время у Тараторкина и Марковой еще родилась дочь.

Вместе они прожили душа в душу не один десяток. Знаменитого актера не стало в 2017 году из-за онкологии. Маркова до сих пор считает совместную жизнь своим главным подарком.

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