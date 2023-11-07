Из музыкантов в актеры: кто из российских звезд неожиданно подался в кино

Они решили попробовать себя в новом амплуа. И вышло довольно неплохо.

Знаменистои нередко пробуют себя в новых творческих сферах — актеры становятся певцами, а телеведущие превращаются в блогеров. Несомненно, у некоторых это хорошо получается. А кто из звезд отечественного шоу-бизнеса решил попробовать себя в кино — рассказало издание utro.ru.

Полина Гагарина

Полина Гагарина. © РИА Новости / Светлана Шевченко

Полина Гагарина — мастер своего дела. У певицы обворожительный голос, пробирающих до мурашек.

Но мало кто знает, что в 2010 году она окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе. Артистка снималась в фильмах «Одной левой» и «Бывшие-3».

Продемонстрирует свои актерские таланты они и в следующем году — певица снимается в новой кинокартине под названием «Летучий корабль».

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова. © РИА Новости / Григорий Сысоев

Она прославилась как ведущая авторской программы «Секс с Анфисой Чеховой» на одном из федеральных каналов. Однако звезду можно увидеть не только в передачах, но и в кино.

Анфиса Чехова исполнила роли в фильмах «Гитлер, капут!», «Моя любимая ведьма» и «Ржевский против Наполеона».

Дима Билан

Дима Билан. Фото: Белинский Юрий / ТАСС

Дима Билан имеет целую армию фанатов и не уступает Гагариной. Этот исполнитель также имеет сильный голос. В 2008 году он занял первое место на «Евровидении».

Помимо музыки Билан радует поклонников и своими ролями. Он снялся в фильмах «Королевство кривых зеркал», «Звездные каникулы», «Золотой ключик» и «Театр абсурда».

Юлия Паршута

Юлия Паршута. www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Звезда «Фабрики звезд» является многосторонней личностью. В свое время даже работала журналистом. Сейчас артистка и поет, и снимается в кино.

Ее можно увидеть в фильмах «Полцарства за любовь», «Бармен», «Текст» и «Майор Гром. Чумной Доктор».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти актерах, которые напивались прямо на съемках.