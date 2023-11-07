«Народный фронт» и движение «Здоровое Отечество» передали армии России 55 пикапов

«Народный фронт» передал военнослужащим на фронт партию новых пикапов. Произвести закупку и доставку 55 «вездеходов» помогли меценаты из общественного движения «Здоровое Отечество», которые собрали необходимые средства.

«Пикапы пойдут сразу на линию боевого соприкосновения, где они просто необходимы, к ним и противотанковую управляемую ракету можно прикрутить, и раненых на них эвакуировать, и делать все то, что требуется в повседневной боевой работе», — рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Всего «Народный фронт» передал на передовую около 600 машин. К концу года эта цифра может достигнуть тысячи.

Пикапы уже переобуты на зимнюю резину с шипами, а также обладают постоянным полным приводом с понижающей передачей. Для военнослужащих эти машины будут просты в использовании и мобильны, что немаловажно в условиях бездорожья.

В кузове пикапов можно будет перевозить гуманитарные грузы, снаряды и даже людей. Группы эвакуации будут вывозить раненых с передовой на «вездеходах».

QR-код проекта «Все для Победы!». Пресс-служба Народного фронта

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Народный фронт» доставил оборудование медицинскому батальону в Артемовске.