«Народный фронт» и движение «Здоровое Отечество» передали армии России 55 пикапов

Одна из самых крупных партий автомобилей «с конвейера» готова к тяжелым фронтовым условиям.
Фото: Пресс-служба Народного фронта; 5-tv.ru
«Народный фронт» передал военнослужащим на фронт партию новых пикапов. Произвести закупку и доставку 55 «вездеходов» помогли меценаты из общественного движения «Здоровое Отечество», которые собрали необходимые средства.
«Пикапы пойдут сразу на линию боевого соприкосновения, где они просто необходимы, к ним и противотанковую управляемую ракету можно прикрутить, и раненых на них эвакуировать, и делать все то, что требуется в повседневной боевой работе», — рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.
Всего «Народный фронт» передал на передовую около 600 машин. К концу года эта цифра может достигнуть тысячи.
Пикапы уже переобуты на зимнюю резину с шипами, а также обладают постоянным полным приводом с понижающей передачей. Для военнослужащих эти машины будут просты в использовании и мобильны, что немаловажно в условиях бездорожья.
В кузове пикапов можно будет перевозить гуманитарные грузы, снаряды и даже людей. Группы эвакуации будут вывозить раненых с передовой на «вездеходах».
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Народный фронт» доставил оборудование медицинскому батальону в Артемовске.
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