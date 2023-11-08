«Эта формула актуальна»: Токаев назвал способ возвращения к миру после конфликтов

Президент Казахстана убежден, что лишь благодаря общим усилиям мир вернется в состояние равновесия.

Для достижения долгосрочного устойчивого мира в условиях болезненного процесса формирования многополярности нужны готовность к уступкам и приверженность нормам международного права. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Известиям».

Еще одним условием для мира он назвал решение всех конфликтов на основе Устава ООН. По словам Токаева, только так возможно решить любые противоречия.

«Как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, мир вернется в состояние устойчивого равновесия. И эта формула актуальна как для политических систем, так и для разрешения современных экономических, экологических и гуманитарных проблем», — заявил он.

Сейчас прогрессирует полноформатный кризис системы международной торговли, подчеркнул Токаев. Причина этого кроется в политическом давлении, торговых и санкционных войнах, которые вышли на первый план.

По мнению президента Казахстана, ООН нужно сделать основным проводником в обеспечении глобальной безопасности, который сможет противостоять всем вызовам текущего века.

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