Как и где в России можно обналичить цифровой рубль: новая технология

Новшество представлено на форуме Finopolis-2023.

Российский банк ВТБ первый среди своих конкурентов создал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы. Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на организацию, разработка представлена в рамках форума инновационных технологий Finopolis-2023.

Как и где в России можно обналичить цифровой рубль

В ВТБ объяснили, что цифровой рубль является новой формой нацвалюты, которая в будущем станет дополнительным средством для платежей и переводов к привычным наличным безналичным рублям. Сегодня его проверяют банки, а потом проект запустят в оборот. Полная подготовка инфраструктуры позволит сделать цифровой рубль понятным для пользователей.

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«Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах — большой шаг в этом направлении, который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще», — добавил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Где снять цифровой рубль

Разработка будет доступна пользователям ВТБ Онлайн — участникам пилота цифрового рубля. Снять деньги можно в любом банкомате в РФ. Причем сначала средства поступят на безналичный счет, а потом уже будут доступны для получения с банковского счета. Это мгновенный и бесшовный процесс.

Кроме того, переводы и платежи для физических лиц бесплатны, а вот при оплате физлицом в пользу юридических комиссия составит 0,3%. В финансовой организации добавили, что один цифровой рубль равен одному безналичному и одному наличному рублю.

Президент России 24 июля подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Закон вступил в силу 1 августа. 1 сентября в тринадцати российских банках началось тестирование цифрового рубля. Среди заявленных кредитных организаций — Альфа, Дом. РФ, Иногосстрах Банк, ВТБ, Газпромбанк, Киви Банк, Ак Барс, МТС-Банк, ПСБ, Совкомбанк, Синара, Росбанк и ТКБ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Турчак сообщил о создании единого Цифрового кодекса в России.