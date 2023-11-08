Молились вместе: убитые горем люди собрались у Стены Плача в Израиле

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Израильтяне почтили память жертв войны у Стены Плача

Фото, видео: Reuters / REUTERS; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

У здания Кнессета в Иерусалиме при этом прошел масштабный митинг.

Спустя месяц после трагических событий по всему Израилю почтили память жертв нападения. У здания Кнессета в Иерусалиме прошел масштабный митинг.

Люди вместе оплакивали погибших сограждан. Звучали и политические заявления с требованием отставки премьер-министра.

Акция памяти прошла и возле священной Стены Плача — туда принесли фотографии пропавших после нападения людей и зажгли свечи. Закончилось все молитвой за тех, кто все еще находится в плену у боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в секторе Газа атаке со стороны ЦАХАЛ подверглись психиатрическая и офтальмологическая больницы. В Минздраве Газы уточнили, что оба учреждения были серьезно разрушены.

О числе пострадавших пока ничего не сообщается. Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле ранее призвала к созданию палевых госпиталей в секторе Газа.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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