Молились вместе: убитые горем люди собрались у Стены Плача в Израиле
Израильтяне почтили память жертв войны у Стены Плача
Фото, видео: Reuters / REUTERS; 5-tv.ru
У здания Кнессета в Иерусалиме при этом прошел масштабный митинг.
Спустя месяц после трагических событий по всему Израилю почтили память жертв нападения. У здания Кнессета в Иерусалиме прошел масштабный митинг.
Люди вместе оплакивали погибших сограждан. Звучали и политические заявления с требованием отставки премьер-министра.
Акция памяти прошла и возле священной Стены Плача — туда принесли фотографии пропавших после нападения людей и зажгли свечи. Закончилось все молитвой за тех, кто все еще находится в плену у боевиков.
Ранее 5-tv.ru писал, что в секторе Газа атаке со стороны ЦАХАЛ подверглись психиатрическая и офтальмологическая больницы. В Минздраве Газы уточнили, что оба учреждения были серьезно разрушены.
О числе пострадавших пока ничего не сообщается. Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле ранее призвала к созданию палевых госпиталей в секторе Газа.
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