Израиль нанес удары по психиатрической и офтальмологической больницам в Газе
Израильские военные снова атаковали объект гражданской инфраструктуры.
Фото: REUTERS / Mohammed Al-Masri
В секторе Газа атаке со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подверглись психиатрическая и офтальмологическая больницы. Об этом сообщили в минздраве палестинского анклава.
«Оккупанты нанесли удар по единственной психиатрической и офтальмологической больнице в секторе Газа», — приводит комментарий ведомства агентство ТАСС.
В минздраве Газы уточнили, что оба учреждения были серьезно разрушены. О числе пострадавших пока ничего не сообщается.
Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле ранее призвала к созданию палевых госпиталей в секторе Газа. По ее словам, Это необходимо на фоне растущего числа раненых в результате израильских обстрелов. Ситуация в сфере здравоохранения она оценила как катастрофическую.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавших в секторе Газа начали вывозить в больницы Египта.
- 6 нояб
- Премьер Палестины расплакался, говоря о гибели детей из-за израильских бомбежек
- 6 нояб
- «Проводят параллели»: Вучич допустил переход конфликта на Ближнем Востоке в мировую войну
- 6 нояб
- Израиль сбил ракету Йемена вне атмосферы Земли: начало первой войны в космосе?
- 5 нояб
- «Мрачные времена»: всплеск инцидентов на почве антисемитизма наблюдается в Европе
- 5 нояб
- «Наш совет»: Иран пригрозил атаковать США, если Белый дом не остановит войну в Газе
- 5 нояб
- Израильский министр предложил нанести ядерный удар по Газе: что ответил Хамас
- 5 нояб
- Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа: что происходит в анклаве
- 4 нояб
- «Мы его вычеркнули»: Эрдоган отказался считать Нетаньяху своим собеседником
- 4 нояб
- Указали на ошибки: как РФ и Китай получили мировую поддержку в вопросе Газы
- 4 нояб
- Блинкен боится проводить переговоры со странами Ближнего Востока
Читайте также
93%
-0.13 99.01
0.01
Нашли ошибку?