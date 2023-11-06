Израиль нанес удары по психиатрической и офтальмологической больницам в Газе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

Израильские военные снова атаковали объект гражданской инфраструктуры.

Израиль нанес удары по психиатрической и офтальмологической больницам в Газе

Фото: REUTERS / Mohammed Al-Masri

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

В секторе Газа атаке со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подверглись психиатрическая и офтальмологическая больницы. Об этом сообщили в минздраве палестинского анклава.

«Оккупанты нанесли удар по единственной психиатрической и офтальмологической больнице в секторе Газа», — приводит комментарий ведомства агентство ТАСС.

В минздраве Газы уточнили, что оба учреждения были серьезно разрушены. О числе пострадавших пока ничего не сообщается.

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле ранее призвала к созданию палевых госпиталей в секторе Газа. По ее словам, Это необходимо на фоне растущего числа раненых в результате израильских обстрелов. Ситуация в сфере здравоохранения она оценила как катастрофическую.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавших в секторе Газа начали вывозить в больницы Египта.

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