Армия Израиля заявила, что ХАМАС потерял контроль над севером Газы

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 101 0

Тысячи палестинцев покидают свои дома и бегут на юг анклава.

Армия Израиля заявила, что ХАМАС потерял контроль над севером Газы

Фото: Reuters / RONEN ZVULUN

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером Газы. Как уточнил в ходе брифинга пресс-секретарь ведомства бригадный генерал Даниэль Хагари, более 50 тысяч местных жителей перешли на юг анклава.

«Они покидают (север анклава. — Прим. ред.), так как понимают, что ХАМАС потерял контроль на севере Газы, и что на юге есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода», — сказал Хагари.

ЦАХАЛ продвинулся к штабу ХАМАС: в секторе Газа идут ожесточенные бои

Утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ЦАХАЛ начал в ответ операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как палестинцы пытаются спастись от бомбежек Израиля.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
8 нояб
Переоделись в бойцов ЦАХАЛ: новые кадры атаки ХАМАС на Израиль
8 нояб
Молились вместе: убитые горем люди собрались у Стены Плача в Израиле
8 нояб
«Боялась, что моя дочь погибла»: как палестинцы пытаются спастись от бомбежек Израиля
7 нояб
Уже не до Украины: главы МИД G7 собрались в Японии для обсуждения Ближнего Востока
7 нояб
ЦАХАЛ продвинулся к штабу ХАМАС: в секторе Газа идут ожесточенные бои
7 нояб
Турки обрушили шквал критики на Зеленского: «Такой послушности еще не видели»
7 нояб
Угрозы поступают: нанесет ли Израиль ядерный удар по сектору Газа
6 нояб
Израиль нанес удары по психиатрической и офтальмологической больницам в Газе
6 нояб
Премьер Палестины расплакался, говоря о гибели детей из-за израильских бомбежек
6 нояб
«Проводят параллели»: Вучич допустил переход конфликта на Ближнем Востоке в мировую войну
+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.20
-0.22 98.44
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:37
Умерла актриса Мариинского театра Наталья Александрова
23:24
В Абхазии сообщили о проникновении в страну группы диверсантов
23:10
Зеленский сообщил о планах ВСУ продолжить контрнаступление в 2024 году
22:57
Верх лицемерия: в ЕК решили не обращать внимания на ситуацию с русским языком на Украине
22:43
Армия Израиля заявила, что ХАМАС потерял контроль над севером Газы
22:30
Защищая будущие поколения: Путин осмотрел новый корпус детского онкоцентра имени Рогачева

Сейчас читают

Болезнь свалила с ног: что стало с тяжелобольным Николаем Носковым
«Многие могут позавидовать»: подруга Киркорова раскрыла секреты его личной жизни
Путин подарил куклу пациентке детского онкоцентра имени Рогачева
«Бес выборов»: США продавливают новое марионеточное правительство Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд