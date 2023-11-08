Армия Израиля заявила, что ХАМАС потерял контроль над севером Газы
Тысячи палестинцев покидают свои дома и бегут на юг анклава.
Фото: Reuters / RONEN ZVULUN
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером Газы. Как уточнил в ходе брифинга пресс-секретарь ведомства бригадный генерал Даниэль Хагари, более 50 тысяч местных жителей перешли на юг анклава.
«Они покидают (север анклава. — Прим. ред.), так как понимают, что ХАМАС потерял контроль на севере Газы, и что на юге есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода», — сказал Хагари.
ЦАХАЛ продвинулся к штабу ХАМАС: в секторе Газа идут ожесточенные бои
Утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ЦАХАЛ начал в ответ операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как палестинцы пытаются спастись от бомбежек Израиля.
- 8 нояб
- Переоделись в бойцов ЦАХАЛ: новые кадры атаки ХАМАС на Израиль
- 8 нояб
- Молились вместе: убитые горем люди собрались у Стены Плача в Израиле
- 8 нояб
- «Боялась, что моя дочь погибла»: как палестинцы пытаются спастись от бомбежек Израиля
- 7 нояб
- Уже не до Украины: главы МИД G7 собрались в Японии для обсуждения Ближнего Востока
- 7 нояб
- ЦАХАЛ продвинулся к штабу ХАМАС: в секторе Газа идут ожесточенные бои
- 7 нояб
- Турки обрушили шквал критики на Зеленского: «Такой послушности еще не видели»
- 7 нояб
- Угрозы поступают: нанесет ли Израиль ядерный удар по сектору Газа
- 6 нояб
- Израиль нанес удары по психиатрической и офтальмологической больницам в Газе
- 6 нояб
- Премьер Палестины расплакался, говоря о гибели детей из-за израильских бомбежек
- 6 нояб
- «Проводят параллели»: Вучич допустил переход конфликта на Ближнем Востоке в мировую войну
Читайте также
87%
-0.22 98.44
-0.35
Нашли ошибку?