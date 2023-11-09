Израиль заявил о ликвидации нескольких главарей ХАМАС
ЦАХАЛ тем временем ввела специальную дивизию на северо-восток анклава.
Фото, видео: NEIL HALL / ТАСС; 5-tv.ru
В результате удара по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли 19 человек. Прямым попаданием полностью разрушен жилой дом, большинство жертв — дети.
Палестинская сторона сообщает и об ударах по другим гражданским объектам. Один из них пришелся по мечети.
Армия обороны Израиля ввела специальную дивизию на северо-восток анклава. Удалось ликвидировать нескольких главарей ХАМАС.
Боевиков атакуют и с моря — в результате наступления, как утверждается, палестинская группировка потеряла контроль над севером сектора Газа. Израильские СМИ сообщают, что впервые с начала конфликта со стороны анклава за всю ночь не прозвучало ни одного выстрела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые кадры атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. В кибуце на границе с сектором Газа боевики, переодевшись в форму израильских военных, стреляли из автоматов по проезжающим мимо машинам.
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