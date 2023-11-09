Израиль заявил о ликвидации нескольких главарей ХАМАС

В результате удара по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли 19 человек. Прямым попаданием полностью разрушен жилой дом, большинство жертв — дети.

Палестинская сторона сообщает и об ударах по другим гражданским объектам. Один из них пришелся по мечети.

Армия обороны Израиля ввела специальную дивизию на северо-восток анклава. Удалось ликвидировать нескольких главарей ХАМАС.

Боевиков атакуют и с моря — в результате наступления, как утверждается, палестинская группировка потеряла контроль над севером сектора Газа. Израильские СМИ сообщают, что впервые с начала конфликта со стороны анклава за всю ночь не прозвучало ни одного выстрела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые кадры атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. В кибуце на границе с сектором Газа боевики, переодевшись в форму израильских военных, стреляли из автоматов по проезжающим мимо машинам.