Переоделись в бойцов ЦАХАЛ: новые кадры атаки ХАМАС на Израиль
Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль в форме ЦАХАЛ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Majdi Fathi; 5-tv.ru
Боевики стреляли из автоматов по проезжающим мимо машинам.
Появились новые кадры атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. В кибуце на границе с сектором Газа боевики, переодевшись в форму израильских военных, стреляли из автоматов по проезжающим мимо машинам.
На видео попал и момент захвата заложника: мужчина пытался найти убежище, однако его заметили боевики, жестоко избили и посадили в свою машину. Судьба пленного до сих пор неизвестна.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября — сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что до шести россиян могут находиться в заложниках в секторе Газа.
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