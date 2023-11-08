Переоделись в бойцов ЦАХАЛ: новые кадры атаки ХАМАС на Израиль

Боевики стреляли из автоматов по проезжающим мимо машинам.

Появились новые кадры атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. В кибуце на границе с сектором Газа боевики, переодевшись в форму израильских военных, стреляли из автоматов по проезжающим мимо машинам.

На видео попал и момент захвата заложника: мужчина пытался найти убежище, однако его заметили боевики, жестоко избили и посадили в свою машину. Судьба пленного до сих пор неизвестна.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября — сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до шести россиян могут находиться в заложниках в секторе Газа.