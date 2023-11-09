«Электрический импульс»: можно ли умереть от боли при операции без наркоза

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 32 0

Врач Кузьменко: при операции без наркоза умереть от боли невозможно

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин: Instagram* / dr.philipp; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Что такое болевой шок и может ли он привести к быстрой смерти?

Некоторые врачи в больницах в секторе Газа вынуждены проводить операции без анестезии из-за нехватки препаратов, возникшей на фоне большого количества раненых и пострадавших. Зачастую медики даже проводят ампутации без наркоза, сообщает CNN со ссылкой на ВОЗ.

Но может ли человек умереть от боли во время такой процедуры? На этот вопрос 5-tv.ru ответил врач Филипп Кузьменко.

«Считается, что умереть от боли невозможно, потому что боль — это просто электрический импульс, и человек может просто потерять сознание», — объяснил эксперт.

По его словам, во время операции без наркоза пациент может разве что испытать травматический шок. Так называемое шоковое неотложное состояние, обусловленное огромной кровопотерей и сильной болью.

Как раз от кровопотери, подчеркнул Кузьменко, пациент может умереть. Если же человек во время операции без наркоза только испытывает боль, которая не сопровождается кровопотерей или другими травмами, оказывающими влияние на внутренние органы, он не умрет.

«Наверное, бывают прецеденты, но в целом скорее нет. Человек просто потеряет сознание от очень сильной боли», — отметил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли проводить на детях операции без наркоза.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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