Удар по голове или бутылка водки? Можно ли проводить на детях операции без наркоза
Врач Авербах: детям без наркоза можно проводить только поверхностные операции
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; Instagram* / lev_averbakh_coris; 5-tv.ru
В секторе Газа заканчиваются лекарства, пациентов в больницах приходится оперировать без необходимых лекарств — как это возможно?
В больнице в секторе Газа медики сообщают о нехватке препаратов для наркоза ввиду большого количества раненых и пострадавших. Иногда хирурги вынуждены проводить операции без анестезии не только взрослым людям, но и детям.
Какие вмешательства можно проводить таком образом, чем можно заменить анестезию в полевых условиях и каков процесс выживаемости в таких случаях? На эти вопросы 5-tv.ru ответил врач Лев Авербах.
Он напомнил, что у партизан на войне вообще не было средств для наркоза. Людям для снятия симптомов давали выпить почти бутылку водки, чтобы у них не было болевого шока, однако для детей данный вариант не подходит.
«Когда наркоза не было, люди иногда выживали после травматического шока, который был во время хирургической операции, но потом очень часто погибали от присоединившейся инфекции. Детям без наркоза, да и взрослым тоже, можно делать операции без общего наркоза, только проводя поверхностные операции, для это есть местная анестезия», — объяснил врач.
Также раньше были в ходу не очень гуманные способы, когда людей приходилось «вырубать» ударом по голове, чтобы провести операцию. Но, опять же, для детей это не подходит.
Существует местная анестезия, под которой можно, например, ампутировать палец. Также есть сильные обезболивающие, от которых во время операции больно не будет, но потом пациент все равно с большой вероятностью погибнет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больницы в секторе Газа находятся на грани коллапса.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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