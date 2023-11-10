В беде не бросили: МЧС России доставит гумпомощь для жителей сектора Газа
МЧС России доставит гумпомощь для жителей сектора Газа
Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru
Ил-76 прибудет в Египет, откуда груз уже направят в пострадавшие районы.
Самолет МЧС России с гуманитарным грузом для жителей сектора Газа вылетел из Казани. Ил-76 прибудет в Египет, откуда помощь уже направят в пострадавшие районы.
На борту — продукты, средства личной гигиены, одежда и пледы, портативные печи. Всего Россия доставит 25 тонн груза.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет.
Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что раненых в секторе Газа начали вывозить в больницы Египта. Больше 80 пациентов доставят в госпиталь в египетском городе Шейх-Зувейд недалеко от погранпункта и в больницы Каира.
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